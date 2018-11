Finge vendita azienda, arrestato 70enne

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Ha simulato la locazione di due rami d'azienda, ormai in stato di dissesto, a due società costituite 'ad hoc'. La manovra 'di alta finanza', per così dire, ha portato la guardia di finanza ad arrestare un imprenditore 70enne, proprietario di alcune aziende del settore smaltimento rifiuti e riciclo di materiali speciali. Numerose le ipotesi di reato a suo carico, da quelle fiscali e tributarie sino alla detenzione illegale di armi da fuoco. Denunciati anche il genero e l'ex socio.

I tre non solo hanno aggravato lo stato di dissesto dell'azienda, un buco appurato in oltre tre milioni di euro ma, con la distrazione dei rami di azienda, hanno tentato di rendere vane le pretese dei creditori, con il rischio del cosiddetto 'effetto domino', che spesso il fallimento di un'azienda può generare sulle altre società con le quali intrattiene rapporti commerciali.

Sequestrati macchinari, immobili e automezzi, per un valore complessivo di quasi un milione di euro, e due pistole detenute illegalmente dall'uomo.