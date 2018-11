Correnti da est, neve fino a 800 metri

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - L'estate di San Martino' - anche oggi quasi 18 gradi nel centro di Torino, oltre 16 nelle Langhe e nel Roero, zero termico a 3.400 metri - è agli sgoccioli.

Venerdì arrivano sul Piemonte correnti orientali umide e fredde che abbasseranno bruscamente le temperature, portando le prime nevicate dell'anno all'altitudine di 1.000 metri. Tra le Alpi Cozie e Marittime - sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale la neve sabato potrebbe cadere fino a 800 metri; lo zero termico scenderà a quota 1.100-1.200 metri.

Le previsioni di medio termine elaborate da Smi (Società Meteorologica Italiana) indicano che l'alta pressione "sarà centrata sul Nord Europa mentre le regioni alpine e il nord-ovest italiano saranno interessate da un flusso orientale più freddo". Senza piogge o nevicate, "salvo qualche precipitazione sui settori montani e pedemontani" e temperature tendenti a portarsi al di sotto della norma stagionale, con primo gelo notturno nelle notti serene".