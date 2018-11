Brucia edificio abbandonato,feriti lievi

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Fiamme in una fabbrica abbandonata di Torino, nel quartiere Borgo Vittoria, utilizzata come ricovero da alcuni senzatetto. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco e polizia, che hanno allontanato alcuni clochard. Il 118 riferisce di avere medicato sul posto alcune persone, ferite in modo lieve; due sono state invece trasferite all'ospedale San Giovanni Bosco per i controlli del caso perché avrebbero inalato del fumo. Un altro clochard sarebbe fuggito.

Sempre secondo il 118, tra gli intossicati ci sarebbe anche un agente di polizia.