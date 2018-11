Tav: Appendino, non contrapporre le piazze, serve dialogo

"Manifestare è legittimo, ci sarà anche una manifestazione No Tav. Non credo però che la contrapposizione delle piazze, la gara a chi porta più gente, sia il modo giusto per affrontare il problema". Nuovo invito al dialogo della sindaca Chiara Appendino, a margine della festa della polizia municipale, sulla Torino-Lione. "Rispetto i sì Tav, ma parliamo nel merito e distinguiamo i piani: un sindaco deve lavorare per il bene della città; questa è una questione nazionale e internazionale...".

Chiamparino: Salvini ambiguo, vuole perdere tempo - "Le dichiarazioni del ministro Salvini sulla Torino-Lione sono ambigue. Fa come quelli che si mettono l'abito a festa e poi tornano a casa a cambiarsi. Perché mentre dice che le altre opere vanno bene, sulla Tav ribadisce che va fatta l'analisi costi benefici e poi si vedrà". Il governatore Sergio Chiamparino, nell'aula del Consiglio regionale, chiede risposte "chiare e inequivocabili" sul proseguimento della Tav. "Queste non lo sono, servono solo a far perdere altro tempo. E tempo da perdere non ce n'è più".