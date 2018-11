Sabato giornata mondiale prematurità

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Nel mondo un bambino su dieci nasce prima del tempo. In Italia i neonati prematuri sono l'8% dei nati e quelli gravemente pretermine (meno di 32 settimane di gravidanza) l'1%. Per sensibilizzare l'opinione pubblica e aumentare la consapevolezza sulle difficoltà che i piccoli e le loro famiglie devono affrontare, più di 60 Paesi del mondo aderiranno, sabato, all'ottava 'Giornata mondiale del neonato nato pretermine'. Alle 18, in contemporanea nel mondo, verrà illuminato un punto di interesse in ogni città, con una luce di colore viola. I fili di calzine da neonato e il colore viola sono il simbolo di questa giornata.

A Torino luci viola verranno proiettate sulla Mole Antonelliana dalle 17.30. L'Associazione Piccoli Passi Onlus (presieduta dal professore Claudio Fabris), che sostiene la Neonatologia dell'Università di Torino e aderisce a Vivere Onlus (Coordinamento Nazionale Associazioni per la Neonatologia), organizza un incontro dalle 16,30 presso Toolbox a Torino, in via Agostino da Montefeltro 2.