Moda: collezione Irreplaceable in anteprima a Torino

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - La Boutique Regina, da sempre sinonimo di eleganza e stile nella realtà torinese, ospita in anteprima il rebranding di Irreplaceable, marchio di maglieria e cashmere della designer torinese Elisa Giordano, che propone la collezione inverno per donna, uomo e bambino.

L'evento, giovedì 15 novembre nella sede della storica boutique in Via Villa della Regina, è arricchito dalla presenza del prestigioso marchio di borse Les Petits Joueurs fondato da Maria Sole Cecchi. Un connubio che vuole essere un omaggio all'eleganza Made in Italy, reinterpretata con originalità e fantasia, grazie alle esperienze internazionali delle due designer: Los Angeles, Parigi, Torino per Elisa Giordano; Firenze, Parigi, San Paolo per Maria Sole Cecchi.

L'appuntamento con le nuove tendenze dalla moda è fissato dalle 10.30 alle 20.30.(ANSA).