Lavoratori Pernigotti, Capo Stato aiuti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 13 NOV - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenga nella vertenza Pernigotti. E' l'appello dei lavoratori della storica azienda dopo che la proprietà turca Toksoz ha chiesto la cassa integrazione straordinaria per i 100 dipendenti dello stabilimento di Novi Ligure per parziale cessazione dell'attività. "Presidente non ci abbandoni, aiuti noi e le nostre famiglie a continuare ad esistere", dice Yonnj Chavez, uno dei portavoce dei dipendenti dell'azienda dolciaria.

L'appello è stato lanciato dai giardini di Novi Ligure che ospitano il 'Percorso della Costituzione'. Qui sono stati letti gli articoli 1 e 4 della Carta e una bandiera tricolore è stata posata per alcuni minuti sulla stele presente nell'area verde.

"Abbiamo perso il lavoro, ma continuiamo a camminare a testa alta e non molliamo".

A difesa dello stabilimento di Novi Ligure, si è svolto ieri sera un Consiglio comunale aperto. In occasione del tavolo convocato al Mise, andrà a Roma una rappresentanza dei lavoratori.