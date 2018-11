I Macchiaioli a Torino,17mila visitatori

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Successo di pubblico per la mostra 'Macchiaioli. Arte italiana verso la modernità' inaugurata 15 giorni fa alla Gam di Torino. I visitatori, in queste prime due settimane, sono stati 17.150.

Organizzata e promossa da Fondazione Torino Musei, Gam e 24 Ore Cultura - Gruppo 24 ORE, in collaborazione con l'Istituto Matteucci di Viareggio, e curata da Cristina Acidini e Virginia Bertone, l'esposizione resterà aperta fino al 24 marzo prossimo.

Sono 80 le opere in mostra, provenienti dai più importanti musei italiani, enti e collezioni private, in un ricco racconto artistico sulla storia del movimento dei macchiaioli, dalle origini al 1870, con affascinanti confronti con i loro contemporanei italiani.

Per evitare le code il Museo consiglia la prenotazione online.