Chiamparino, pronti far noi la Tav

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - "Se malauguratamente il Governo dovesse bloccare la Tav, noi siamo pronti - oltre a chiedere al Consiglio Regionale una legge per attuare in tempi rapidissimi un referendum popolare in Piemonte - a lavorare con le Regioni limitrofe per prenderne in carico la realizzazione, ovviamente discutendo la quota dei 10milardi di fiscalità che ogni anno la Regione Piemonte trasferisce allo Stato". Lo afferma su Fb il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino.

Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno in tal senso di Forza Italia, primo firmatario il capogruppo Andrea Fluttero. Il documento è passato con voto bipartisan, esclusi i 5 Stelle. "La risposta del Governo è inadeguata: il premier Conte ha confessato di non conoscere ancora il dossier, il ministro Toninelli ha fatto finta di non capire la fretta che gli ha messo la ministra francese Borne, di Di Maio si limita al bon ton degli inviti, mentre Salvini dice che la Tav è l'unica opera su cui é giusto fare l'analisi costi benefici".