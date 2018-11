Black Friday al Teatro Regio di Torino

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Anche il Teatro Regio di Torino partecipa quest'anno al Black Friday, il 23 novembre per dare la possibilità al pubblico di acquistare, on line, dei biglietti con lo sconto. Vi saranno diverse offerte, fa sapere l'ente, ma solo dalle ore 00:01 alle ore 23,59 del 23.

Intanto il 17 novembre inizia la vendita di tutti i biglietti della stagione del Regio. Sia in Biglietteria che sul sito vivaticket.it, si possono acquistare i tagliandi per tutte le recite di Rigoletto, Agnese, La sonnambula, L'italiana in Algeri, Porgy and Bess, del dittico La giara e Cavalleria rusticana e del balletto Romeo e Giulietta con la compagnia dell'Opera di Perm. Tra gli appuntamenti più nuovi vi sono la prima rappresentazione assoluta in tempi moderni dell'opera Agnese di Ferdinando Par, capolavoro di fine Settecento e la prima rappresentazione al Regio di Porgy and Bess, il capolavoro teatrale di George Gershwin.