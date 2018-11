Zangrillo,centrodestra unito a Regionali

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - In Piemonte alle regionali del prossimo anno il centrodestra "si presenterà unito", replicando lo schema delle Politiche del marzo scorso che hanno visto Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia presentarsi insieme alle urne.

Lo ha sottolineato il nuovo coordinatore regionale azzurro Paolo Zangrillo, rispondendo ai giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione della manifestazione 'sì Tav' organizzata dal partito il 17 novembre a Torino.

"Non ci sono avvisaglie di problemi o fratture - ha chiarito Zangrillo - i responsabili nazionali dei tre partiti hanno detto di voler riproporre lo schema delle Politiche: si va insieme, e il candidato lo esprime Forza Italia. Si tratta ora di individuare la persona più adatta. Mi sono sempre occupato di persone in ambito aziendale - aggiunto Zangrillo - scegliendo quelle con le caratteristiche più adeguate per un certo ruolo.

Faremo la stessa operazione, nei giusti tempi. E senza preclusioni nei confronti di un eventuale candidato della società civile".