Trasporti,sabato sciopero mezzi pubblici

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - I sindacati di base Usb-Lavoro privato hanno proclamato 24 ore di sciopero dei mezzi di trasporto pubblico a Torino per sabato 17 novembre. La protesta, che interesserà tutto il personale Gtt, è stata indetta contro il piano industriale "che non rilancia l'azienda, ma la riduce di organico, esternalizza chilometri a vettori privati e, alla fine del triennio, frammenterà l'azienda rendendola più appetibile a società private". Un altro sciopero di quattro ore è stato proclamato, sempre sabato, dalle Rsu per il personale della metropolitana su temi aziendali.

Bus e tram saranno comunque garantiti - spiega il Gtt - dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mezzi extraurbani e treni da inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle 17,30.