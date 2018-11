Ritrovati migranti dispersi in Val Susa

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Sono stati ritrovati i quattro migranti che ieri si erano persi al confine del Monginevro, a oltre 2.300 metri d'altezza, nel tentativo di raggiungere a piedi la Francia. Le operazioni di soccorso di vigili del fuoco, operatori del soccorso alpino, guardia di finanza e carabinieri, sono durate tutta la notte, a causa della nebbia.

Il gruppo è stato rintracciato per caso dai soccorritori che, ieri pomeriggio, avevano ricevuto una richiesta d'aiuto da altri 4 migranti che si erano smarriti tra i sentieri montani.

Localizzati in serata tramite gps nella zona del comprensorio sciistico di Cesana Torinese, tra il Col Saurel e la Capanna Gimont, sono stati trasportati in ospedale a Susa con un principio di ipotermia e poi accompagnati al presidio di accoglienza di Oulx.