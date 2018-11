Olive tra vigneti Moscato, 37 quintali

(ANSA) - ASTI, 12 NOV - Sono 37 i quintali di olive prodotti a Castiglione Tinella, nel Cuneese, dalle quali si sono ottenuti 500 litri di olio. Sono i dati diffusi dal Gruppo olivicoltori Castiglionesi, composto da 44 conferitori, che hanno portato a frantoi liguri il loro raccolto, il secondo della storia del paese.

"Dopo una vendemmia di uve Moscato piuttosto generosa anche l'altro raccolto, quello delle olive, ha registrato grandi numeri", spiegano in una nota. Gli ulivi "di ogni varietà distribuiti sul territorio comunale, quest'anno mostravano rami pendenti dal peso dei tanti frutti che l'annata ha regalato: oltre 453 chilogrammi di olive, con una resa intorno al 13%".

"La nostra - spiegano - è una bella avventura che non ha caratteri commerciali e che unisce le persone in nome della passione per questa coltivazione che in questo paese ha radici antiche".