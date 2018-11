Monterosaski,17 novembre scatta stagione

(ANSA) - AOSTA, 12 NOV - Sabato 17 novembre si inaugura la nuova stagione invernale nel comprensorio della Monterosaski.

Saranno operativi gli impianti che da Stafal e da Alagna portano a Punta Indren e si potrà sciare sulle piste Salati, Salati 1 e Salati Variante, nel versante di Gressoney, Cimalegna e Bodwitch, in Valsesia, già ottimamente innevate dopo il passaggio della perturbazione che ha interessato l'area nelle scorse settimane. Inoltre sarà in funzione il funifor che porta ai 3.275 metri di Indren da dove inizia un itinerario fuoripista 'palinato' che passa per il "canalino dell'aquila". Nel prossimo fine settimana, inoltre, sarà pronto anche il percorso di salita per sci alpinisti che dal Gabiet porta al Passo dei Salati. Gli impianti saranno aperti il 18 e 18 novembre e poi ancora sabato 24 e domenica 25 novembre. Skipass giornaliero a 28 euro.