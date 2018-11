Luce d'Artista è stata manomessa

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Luci d'Artista manomesse in centro a Torino. È quanto emerso dai controlli effettuati dai tecnici di Iren sull'opera 'Noi' di Luigi Stoisa. Installata nella centrale via Garibaldi, da qualche giorno non si accendeva. Il Comune fa sapere che "la mancata accensione dell'opera è stata determinata inizialmente dalla manomissione, da parte di ignoti, del quadro elettrico e, successivamente, da un problema tecnico provocato dal malfunzionamento della presa che fornisce energia elettrica e di cui ha già richiesto la sostituzione".

La Luce d'Artista sarà riparata e rimessa in funzione a breve.