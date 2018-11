Ecco la nuova guida Londra al femminile

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Un percorso fuori dalle rotte segnate da tutte le guide, uno sguardo 'dietro l'angolo' in una Londra che non è solo quella di Piccadilly, dello shopping in New Bond Street e degli spettacoli di Convent Garden. E' la nuova guida Londra al femminile della blogger alessandrina Elisa B. Pasino, pubblicata da Morellini Editore. Arriva dopo il fortunato 'New York al femminile' ed è stata presentata al Circolo dei Lettori di Torino.

"Londra è la New York d'Europa, in cui trovi le innovazioni e i negozi e le belle case in mattoni e con le scale come nel Village e come nel Brooklyn, ma ce l'hai appena al di là della Manica, non dell'Oceano", osserva Pasino, direttrice del magazine I like. L'autrice ti accompagna tra negozi vintage e saloni di bellezza glamour, nei luoghi da selfie e in quelli 'imperdibili' come i dieci vecchi cinema. Con grande attenzione ai dettagli. Tra le curiosità l'ostello per sole donne, il pub in cui è stata ricostruita la casa di Bridget Jones e le location di Shakespeare in love.