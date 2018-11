Accoltella madre e zia, arrestato

Dramma familiare a Pianfei, alle porte di Cuneo. Un 35enne, con problemi psichici riconosciuti, è accusato di tentato omicidio della madre. Al termine di una discussione con la madre e la zia, l'uomo nella tarda serata di ieri ha ferito le due donne con un coltello da cucina per poi barricarsi in casa minacciando il suicidio. Solo dopo una trattativa di oltre due ore, i carabinieri sono riusciti a fare irruzione nell'alloggio e ad arrestarlo. La madre dell'uomo fermato, 65 anni, è stata ferita al costato ed è in prognosi riservata all'ospedale di Mondovì. La zia, moglie del fratello della madre, 57 anni, si è ferita ad una mano nel tentativo di disarmarlo. Già in passato l'uomo aveva dato segni di squilibrio e, per questo, i carabinieri avevano requisito alcune armi, regolarmente detenute nell'abitazione dal fratello. L'uomo fermato è piantonato in ospedale. Le accuse nei suoi confronti sono di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.