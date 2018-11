'A S.Siro obiettivo non ripetere errori'

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - "Non ripetere gli errori delle ultime partite era l'obiettivo, addirittura più dei tre punti".

Missione compiuta per la Juventus di Allegri, che vincendo a San Siro contro il Milan ha messo a tacere le critiche per la sconfitta con il Manchester e per le troppe amnesie delle ultime prestazioni. "Per questo vanno fatti i complimenti ai ragazzi - aggiunge suoi social l'allenatore bianconero -, che mi fanno passare una pausa tranquilla".