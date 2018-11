Serie A: Milan-Juventus 0-2

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - La Juventus batte il Milan 2-0 nell'ultimo incontro della 12/a giornata di serie A, mantenendo il distacco di +6 sul Napoli e reagendo bene al ko con lo United in Champions. Contro una squadra rossonera con tante assenze, la Juve ha trovato presto (8' pt) il gol del vantaggio con Mandzukic, controllando poi la gara senza forzare. In un sussulto nel finale del primo tempo, il Milan ha avuto l'occasione di un rigore per fallo di mano di Benatia, ma Szczesny ha parato il tiro di Higuain. Nel finale della ripresa (36' st), Ronaldo ha raddoppiato, portando a otto il suo bottino stagionale in serie A. Higuain ha completato la sua giornata storta facendosi espellere reagendo in modo eccessivo ad una ammonizione troppo severa.