Ronaldo, qui mai facile ma noi superiori

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Sono molto contento, specialmente per la squadra. Abbiamo espresso un buon calcio, non è mai semplice giocare a San Siro contro il Milan. Abbiamo dimostrato superiorità, sono davvero contento". Così Cristiano Ronaldo, intervistato al termine di Milan-Juventus.

"La Juventus, con questa vittoria, ha raggiunto un altro record? - dice ancora il fuoriclasse portoghese, al primo gol su azione a S. Siro - Sono molto contento, anche se non sapevo nulla del record. È una vittoria importante, siamo tornati a sei punti dal Napoli. Ho anche segnato un gol, sono soddisfatto".

Che cosa ha detto CR7 a Higuain? "Gli ho detto di non esagerare, per non rischiare una sanzione maggiore. Era nervoso, stava perdendo. Ma non bisogna assolutamente colpevolizzarlo, non ha detto nulla", risponde Ronaldo.