Ricerche Vvf migranti in zona Claviere

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Vigili del fuoco e operatori del soccorso alpino sono impegnati nelle ricerche di un gruppo di migranti che, mentre tentavano di varcare a piedi il confine fra l'Italia e la Francia nella zona del Monginevro, si sono trovati in difficoltà a causa del territorio impervio, delle basse temperature e della nebbia. La chiamata è partita nei pressi di Claviere.

L'elicottero non può essere utilizzato per via delle condizioni meteo.