'Rail Safe Day', arresti e denunce

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Arresti, denunce, ventitré stazioni presidiate, trentuno convogli scortati, 369 persone identificate. Il "Rail Safe Day", la giornata straordinaria della sicurezza promossa in tutto il territorio nazionale dal Servizio di Polizia ferroviaria di Roma, in Piemonte - lo scorso 6 novembre - si è sviluppata così. Oltre sessanta agenti sono stati impegnati nelle stazioni maggiori o nei centri interessati da grandi flussi di viaggiatori.

A Torino, nella zona di Porta Nuova, è stato individuato e arrestato un marocchino di 30 anni destinatario di un ordine di carcerazione; altri undici stranieri sono stati multati o denunciati dopo essere stati scoperti su vagoni in deposito nella zona chiamata 'Parco Savigliano'.

A Tortona (Alessandria) è stato arrestato un italiano di 55 anni che deve scontare tre mesi per invasione e imbrattamento di edificio. A Novara una cittadina ucraina di 42 anni è stata multata per ubriachezza e denunciata per rifiuto di fornire le proprie generalità e procurato allarme.