Higuain, scusatemi ma non sono un robot

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Chiedo scusa a tutti, compagni, tifosi, all'allenatore. So che siamo un esempio per tutti i bambini, per quelli che giocano al calcio, per la gente che ti guarda ma non siamo robot, e ci portiamo dietro delle cose, e l'emozione delle partite. Però credo che a volte gli arbitri dovrebbero capire la situazione". Gonzalo Higuain si sfoga, e si scusa, dopo l'arrabbiatura con Mazzoleni che ha provocato la sua espulsione durante Milan-Juve.