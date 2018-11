Sequestrati 27 kc cibi in ristorante

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Pesce mal conservato e privo di etichettatura e stato trovato dalla polizia a Torino, nel ristorante-pizzeria cinese 'La Frasca' in via Ventimiglia. Gli agenti del commissariato 'Barriera Nizza', impegnati in un controllo straordinario del territorio disposto dal questore Francesco Messina, hanno sequestrato oltre 27 kg di seppie, sogliole, totani, bastoncini di granchio, vongole, gamberoni, ravioli di carne, involtini carne, carne di anatra maiale, spaghetti giapponesi. Il titolare è stato denunciato per detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione destinate alla vendita e alla somministrazione al pubblico. La pizzeria è stata chiusa fino a che i locali non verranno messi a norma: gli operatori dell'Asl hanno riscontrato diverse irregolarità igieniche.