Juve: Allegri, Higuain un bene per Milan

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - "Higuain più che il dente avvelenato giocherà la partita da ex". Allegri presenta la sfida di domani sera con il Milan, la prima contro il centravanti argentino lo scorso anno in bianconero: "Ha dato tantissimo, è stato determinante nelle vittorie della Juventus, sarà un piacere rivederlo ed è stato un giocatore importante - ha spiegato il tecnico bianconero -. In estate sono state fatte delle scelte da parte di entrambi e il Milan ha fatto un grande acquisto, visto che Gonzalo è uno degli attaccanti più forti del mondo".