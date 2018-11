In piazza a Torino contro ddl Pillon

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Oltre 3.000 persone hanno manifestato a Torino, in piazza Carignano sotto la pioggia, contro il ddl Pillon sull'affido condiviso. Una manifestazione promossa, come in altre 50 città italiane, da numerose sigle del mondo dell'associazionismo, del femminismo e dei sindacati.

"Questo pericoloso ddl del quale chiediamo il ritiro - dice l'assessora alle Pari Opportunità della Regione Piemonte, Monica Cerutti - lede i diritti dei minori di genitori separati in una falsa parità che denigra il soggetto più debole, che in genere è la donna".

"Si tratta di una legge sessista che va contro le battaglie secolari di uguaglianza delle donne e che tratta i bambini come pacchi", aggiunge Michela Quagliano, di Giuristi Democratici di Torino. Manifestanti e relatori si sono poi spostati al Teatro Nuovo per un momento di riflessione sul tema.

Alla manifestazione sono intervenuti anche gli assessori comunali Federica Patti e Marco Giusta, che sui social definiscono "irricevibile" il dl.