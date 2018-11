Dal palco del teatro fa proposta nozze

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Una proposta di matrimonio è andata scena al Teatro Erba di Torino. Era appena calato il sipario su 'La locandiera' di Carlo Goldoni, quando Marco Militello è salito sul palco. "Chiedo alla mia compagna di venire qui, vicino a me. E' una persona speciale", ha detto, emozionato. Poi si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. "Sorprenderla non è facile - spiega - Ma, questa volta, credo di esserci riuscito. Insieme al Teatro, organizzavo la proposta da settimane. Non temevo che mi dicesse di no, ma, anche se sono un po' 'megalomane', salire sul palco e parlare davanti a tutte quelle persone non è stato semplice".

Marco, geometra, 34 anni, da 17 lavora come termo tecnico. Laura Cariglia, 27 anni, è commercialista. "Ci siamo conosciuti grazie ai nostri migliori amici - racconta Marco - Stiamo insieme da 8 anni e da un anno siamo andati a convivere. Di un possibile matrimonio parlavamo da un po'. C'è un momento, nella vita di ognuno, in cui si inizia a pensarci". Marco e Laura hanno una data: luglio 2020.