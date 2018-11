Un po' di Piemonte a Mondiali di scacchi

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - C'è anche un po' di Piemonte nel Campionato mondiale di scacchi che comincia oggi a Londra: lo sfidante, Fabiano Caruana, è un italo-americano che, da parte di madre, ha parenti che risiedono a Valle Mosso, nel Biellese.

Caruana, 26 anni, nato a Miami, ha la doppia cittadinanza.

Dopo avere manifestato precocemente un talento insolito per il gioco degli scacchi, nel 2004 si è trasferito in Europa con la famiglia per tentare la carriera professionistica; nel 2005 si è tesserato per la Federazione italiana e in pochi anni è diventato uno dei migliori giocatori del mondo. Nel 2016, con grande disappunto degli appassionati italiani, è tornato a vestire i colori degli Stati Uniti a risiedere oltre oceano.

Ai "Mondiali" di Londra sfiderà il Campione in carica, il norvegese Magnus Carlsen, in un match sulla distanza delle dodici partite (più gli eventuali spareggi).

Fabiano è figlio di Santina Di Giorgio e Louis Caruana, che si sono conosciuti negli Stati Uniti. Nel Biellese abitano gli zii materni.