Tav, su web regole mobilitazione cortese

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - Prosegue senza sosta da parte delle 'madamin' - in piemontese le 'giovani signore' come sono state ribattezzate le sette donne manager di 'Sì, Torino va avanti' - l'organizzazione della mobilitazione per "far vincere la logica del Sì che vedrà domani la manifestazione in piazza Castello per il Sì alla Tav e, più in generale, per la crescita di Torino".

Dopo la pagina Facebook, è nato anche il sito web, per avere, spiega una delle promotrici, Giovanna Giordano Peretti, "una veste più 'istituzionale' al di fuori di Facebook".

Da qualche ora sulla pagina sono state pubblicate informazioni pratiche e regole per la mobilitazione di domani.

"Tutto è stato predisposto in accordo con le Autorità competenti - scrive la Giordano - in modo da restare tranquilli. Sarà importante che tutti manteniamo in Piazza Castello lo stesso atteggiamento composto e tranquillo che in questi giorni ha contraddistinto la nostra piazza virtuale". La petizione sì Tav di Mino Giachino, intanto, si avvicina alle 59mila adesioni.