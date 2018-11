Sì Tav in piazza, ma è bufera su costi-benefici

La Torino sì Tav scende in piazza, domani, per chiedere che la Torino-Lione venga realizzata. Imprenditori, sindacati, professionisti e società civile uniti come mai si era visto finora dal no all'infrastruttura del Consiglio comunale a guida pentastellata. "Sono contraria, ma la mia non è una posizione ideologica", sottolinea la sindaca Chiara Appendino, finita nel mirino della protesta per i troppi no della sua amministrazione. "Ritengo corretto - aggiunge - che si decida in base a costi e benefici", l'analisi finita nella bufera.



Alla vigilia della manifestazione, il ministero dei Trasporti smentisce che la commissione incaricata di realizzarla non sia ancora entrata in carica, come sostenuto dal parlamentare Pd Davide Gariglio sulla base di una richiesta di accesso agli atti.



Ad alimentare il giallo arrivano però le parole del vicepremier Luigi Di Maio. "Una sola opera entra nel contratto di Governo senza passare per la clausola dell'analisi costi-benefici, che è la Tav Torino-Lione", afferma il ministro allo Sviluppo economico. Per il governatore Sergio Chiamparino - domani a Biella col presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i 50 anni 'dell'alluvione dimenticato' ma "in spirito" con la piazza di domani - delle due l'una: le parole di Di Maio o vogliono dire che la Torino-Lione non ha bisogno dell'analisi costi benefici perché si farà, e allora è un "miracolo anticipato della manifestazione di domani"; oppure vogliono dire che non c'è bisogno dell'analisi perché "comunque la Tav non si farà". E allora "basta balle", insiste Chiamparino.

Sui numeri della mobilitazione sì Tav nessuno si sbilancia, ma la sensazione è che in piazza Castello si ritroveranno in tanti. La petizione online per l'opera lanciata da Mino Giachino sfiora le 60 mila adesioni; la pagina Facebook 'Si, Torino va avanti' - iniziativa di sette donne manager che hanno deciso di organizzare l'evento - ha raccolto oltre 35mila like.