No SilverSkiff,annullata regata a Torino

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - La SilverSkiff, regata internazionale di canottaggio in programma domenica 11 novembre sul Po a Torino, è stata annullata per maltempo. "Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma il fiume oggi non garantisce la sicurezza per scendere in acqua - dicono gli organizzatori - La regata non può essere una situazione di pericolo. Ci dispiace, ma questa volta il fiume non ci ha aiutato".

La Reale Società Canottiera Cerea resterà aperta per gli atleti già in città. "Esprimo piena solidarietà a tutti gli amici del Cerea per la mancata possibilità di svolgere l'importante gara sportiva internazionale - interviene l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris - Apprezzo la passione e il servizio dimostrati in questi anni per promuovere una splendida disciplina che permette a Torino di essere riconosciuta capitale internazionale degli sport di fiume. Un apprezzamento particolare va anche a tutti i volontari che, in questi giorni, sono stati impegnati per preparare l'accoglienza agli atleti".