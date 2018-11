Il rapper Macklemore a Collisioni 2019

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - Collisioni, il celebre festival agrirock che da 11 anni viene organizzato nel piccolo borgo di Barolo, sulle colline delle Langhe patrimonio Unesco, ha annunciato il primo headliner internazionale, Macklemore, il rapper di Seattle che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo per la sensibilità dei suoi testi e l'energia della sua musica. Sarà sul palco il prossimo 10 luglio. Le prevendite aprono il 12 novembre su ticketone.

Macklemore si è fatto conoscere in tutto il mondo insieme a Ryan Lewis nel 2012, con le super hits 'Thrift Shop'(multi platino), e 'Can't Hold Down', triplo disco di platino in Italia. Sono seguiti due album amati da critica e pubblico, 'The Heist' e 'This Unruly Mess I've Made', che li hanno portati a raccogliere più di 2 miliardi di visualizzazioni su Youtube, quattro Grammy Awards, svariati dischi di platino e oro in tutto il mondo, oltre che la stima del Presidente Barack Obama che nel 2016 ha voluto Macklemore accanto a lui in un messaggio televisivo alla nazione.