Dybala 'Mourinho alimenta tensioni'

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - "Cosa ho detto a Mourinho? Nulla di particolare, solo che non c'era bisogno di fare quel gesto per non aumentare la tensione". Paulo Dybala torna sulla partita col Manchester United e sulle polemiche per il gesto rivolto da Mourinho ai tifosi bianconeri al fischio finale. "Ovvio che è brutto e che anche noi come calciatori prendiamo degli insulti, però non si deve creare più tensione di quella che c'è - spiega ai microfoni di Sky l'argentino -. Non l'ho insultato, gli ho detto soltanto quello e me ne sono andato".