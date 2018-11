Concerto sold out, Ezio Bosso apre prove

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - Il Teatro Regio di Torino apre al pubblico le prove generali del concerto del maestro Ezio Bosso, che ne aveva fatto richiesta. La mattina del 17 novembre sarà quindi possibile assistervi al prezzo simbolico di 5 euro.

"Amo molto le prove aperte perché aumentano la possibilità di condivisione della musica e la capacità di comprensione del pubblico, e sono felice che questa mia richiesta sia stata sposata dal Teatro e dalla Città - sottolinea Bosso -, così come sono grato a OperaBarolo per lo Studio Aperto che facciamo tutti gli anni e che cadrà proprio in questi miei intensi giorni torinesi".

Orgogliosi e onorati della presenza di Bosso al Regio anche l'assessora alla Cultura della Città di Torino, Francesca Leon, e il sovrintendente William Graziosi. In programma anche una prima esecuzione per Torino: 'Oceani', Concerto per violoncello e orchestra tratto dalla Sinfonia n. 1 'Oceans', con Relja Lukic violoncello solista.