'Che sarà tuo cane?', cc evita suicidio

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - Spiegandole che senza di lei il suo cane non sarebbe sopravvissuto, un carabiniere ha evitato che una donna di 58 anni si suicidasse.

La donna, tramite il 112 Nue, ha contattato la centrale operativa di Torino, dicendo che aveva intenzione di buttarsi dal quinto piano di un palazzo di Barriera di Milano. Il militare è riuscito a trattenerla al telefono per un'ora, chiedendole del cane, per lei come un figlio. I carabinieri del nucleo radiomobile sono riusciti a rintracciarla: affidata alle cure dei medici e degli infermieri del 118, è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco.