Ad Artigiano in Fiera la nazionale chef

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Sarà anche una festa dei sapori Artigiano in Fiera, la manifestazione, in programma dal primo al 9 dicembre che porterà a Fieramilano (Rho-Pero) le eccellenze artigiane da tutto il mondo. Sono oltre 40 i ristoranti, italiani e internazionali, presenti alla 23esima edizione, per un menù che va dai pizzoccheri della Valtellina agli agnolotti piemontesi, fino alla pita greca e ai nachos messicani. Dopo il successo dello scorso anno, ritorna Artimondo Restaurant, lo spazio dedicato alle migliori ricette del Made in Italy, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, che vedrà all'opera la Nazionale italiana degli chef.

Tra le novità anche la presenza dell'Associazione pizzaiuoli napoletani che continuerà la sua opera di tutela e di promozione della ricetta originale della pizza.