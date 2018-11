Violenza donne, nuova campagna Regione

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - Parte dal Piemonte un nuovo progetto contro la violenza sulle donne, promosso dalla Regione e dal mondo dei parrucchieri ed estetisti "per cercare - spiega l'assessore regionale ai Diritti Civili, Monica Cerutti - di raggiungere il più alto numero di persone, tenuto conto che solo il 10% delle donne vittime di violenza sporge denuncia".

Oggi Regione Piemonte e il Comitato di coordinamento delle Confederazioni artigiane Piemonte del settore parrucchieri ed estetisti (Confartigianato, Cna e CasArtigiani) hanno firmato, nel primo salone che ha aderito, il To Be di Torino, un accordo mirato a diffondere la campagna tra gli oltre 12.000 saloni sparsi in Piemonte. Questo dopo il fortunato esperimento pilota promosso ad Asti che ha già coinvolto 250 operatori. Nei saloni che aderiscono al progetto vengono diffusi volantini, appesi manifesti e i responsabili seguiranno un corso per imparare a raccogliere confidenze e testimonianze e ad aiutare le donne a reagire alle violenze.