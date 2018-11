Rientra allarme maltempo, scendono fiumi

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - Le piogge sul Piemonte sono cessate a partire dalla mezzanotte e la Sala operativa regionale della Protezione civile del Piemonte "non ha ricevuto particolari segnalazioni". Hanno operato 31 Coc (Centri operativi comunali) nel Torinese, 4 del Vco, 2 nel Cuneese, 2 del Novarese. Due le sale operative provinciali aperte (Biella e Torino) e Vercelli in reperibilità.

I fiumi - informa la Regione - si sono mantenuti sopra la soglia di guardia, ma sotto quella di pericolo, con livelli in calo. Anche il Sesia è in diminuzione, pur rimanendo al di sopra del livello di guardia. La piena del Po sta transitando nel Vercellese, senza problemi.

Il livello del fiume Strona si è abbassato notevolmente.

Rilevato qualche dissesto: una piccola frana a Mosso nel Biellese e allagamenti localizzati nel Novarese. In Val di Susa volontari e mezzi della Croce rossa sono attivati per soccorrere 12 famiglie parzialmente isolate nella frazione Gandoglio di Borgone e altre 3 famiglie nella frazione Costa.