Rapina in villa, picchiato imprenditore

(ANSA) - CUNEO, 7 NOV - Rapina in villa, ieri sera a Dronero (Cuneo) dove una banda, formata da almeno tre persone, si è introdotta all'interno della casa di un imprenditore. Con il volto coperto, i rapinatori hanno immobilizzato l'uomo, la moglie e la figlia della coppia. Dopo aver rinchiuso le donne all'interno del bagno della casa, hanno costretto l'imprenditore, con minacce e botte, ad aprire la cassaforte e consegnare loro il contenuto. I rapinatori sono fuggiti con denaro e preziosi.

Pochi minuti dopo i proprietari, liberatisi dallo scotch con cui erano stati legati, sono riusciti a dare l'allarme e avvertire i carabinieri. Per tutta la notte è stata caccia alla banda nel Cuneese, finora senza esito.

Le indagini proseguono e gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per risalire agli autori della rapina.