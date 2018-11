Fincantieri: Massolo, operiamo nel mondo

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - "L'idea è quella di continuare a lavorare per sviluppare la cantieristica delle navi da crociera per le quali c'è molta domanda cinese". A dirlo, all'indomani della firma dei contratti in Cina per la costruzione di due navi da crociera e la creazione di un hub crocieristico, è il presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo, a margine del lancio del Millennials Ambassadors Forum a Torino.

"Fincantieri è un'azienda con la testa, il cuore e le energie in Italia, ma che si rende conto di essere un player globale - sottolinea -. Quello che è successo in Cina è sintomatico del fatto che c'è un riconoscimento di Fincantieri come leader in questo settore. Non ci fermiamo qui - conclude Massolo -, cerchiamo di fare al meglio il nostro lavoro".