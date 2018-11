Auto: carico fiscale 74,4mld euro (+2%), 2017 anno record

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - Nuovo record per il carico fiscale sulla motorizzazione in Italia. Nel 2017 ha raggiunto i 74,4 miliardi di euro, con un incremento del 2% rispetto all'anno prima. Stabile la percentuale sul gettito complessivo, che si mantiene al 16%, mentre la percentuale sul Pil è del 4,3%, contro una media europea del 3% circa. Anche nel progressivo 2018, in base ai dati disponibili, la fiscalità automotive italiana continua a salire. A rendere noti i dati è l'Anfia, l'Associazione Nazionale filiera Industria Automobilistica.

Il gettito derivante dall'acquisto e dal possesso dell'autoveicolo, sempre secondo Anfia, cresce rispettivamente del 6,2% e del 4%, per un ammontare di 9,4 miliardi per il primo e 6,8 miliardi per il secondo. A rappresentare la voce più rilevante è l'utilizzo dell'autoveicolo, pari al 78,2% del gettito complessivo proveniente dal comparto, per un valore di 58,2 miliardi di Euro, in aumento dell'1,1% rispetto al 2016.(ANSA).