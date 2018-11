Appendino "non mi sento isolata"

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - "Non mi sento assolutamente isolata, sto lavorando per il bene della città, come penso anche le persone che andranno in piazza sabato. Credo che da ogni momento di tensione si possa creare una nuova forma di rapporto". Così, a margine del Millennials Ambassadors Forum, la sindaca di Torino Chiara Appendino a proposito del movimento che, a partire dal si alla Tav, è nato in città. "Ho letto che l'intenzione è costruttiva; se verrà proposto un manifesto, come sembra, sono pronta ad accoglierlo con interesse e a confrontarmi".