Ue, danni da riso Birmania-Cambogia

(ANSA) - BRUXELLES, 6 NOV - La Commissione Ue dà ragione ai produttori italiani di riso: c'è stato danno economico causato dalle importazioni a dazio zero da Cambogia e Birmania, paesi per i quali potrebbe essere presto ristabilito il dazio. Sono le conclusioni dell'indagine iniziata nel marzo scorso dall'Esecutivo europeo, che ora proporrà al voto dei 28 il ripristino dei dazi ai due Paesi asiatici. Lo riferiscono fonti Ue.

"La Commissione ha chiuso l'indagine salvaguardia riso - scrive su twitter il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio - riconoscendo il danno alla risicoltura italiana e con la proposta di ripristinare per tre anni i dazi. Nei prossimi giorni lavoreremo per avere la conferma definitiva".