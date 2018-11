Torna l'Artigiano in Fiera

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Artigiani da oltre cento Paesi saranno protagonisti, dal primo al 9 dicembre a Fieramilano, Rho-Pero, alla ventitreesima edizione di Artigiano in Fiera. La più importante manifestazione del settore, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico per nove giorni, dalle 10 alle 22.

Dall'Italia all'Europa, dall'Africa all'Asia, fino al continente americano, i visitatori potranno apprezzare in 9 padiglioni, prodotti autentici, originali e di qualità. Tra le novità di questa edizione c'è 'La tua Casa', che proporrà soluzioni per soddisfare i bisogni del proprio abitare. Torna l'Atelier della Moda e del Design, rinnovato nella sua proposta, che intercetterà le nuove tendenze in fatto di fashion, gioielli, alta bigiotteria e design. Ma Artigiano in Fiera si conferma anche come una grande rassegna mondiale dell'enogastronomia, con oltre 40 ristoranti e le aree di degustazione che condurranno i visitatori tra le tipicità di Italia, Europa e del mondo.