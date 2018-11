Tav: Pd attacca Appendino, chiude piazza alla manifestazione

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - È polemica, sui social, per la comparsa nella centrale piazza Castello, di fronte alla Prefettura di Torino, di una serie di transenne con i pannelli dei mercatini di Natale per l'allestimento delle casette natalizie. A sollevare la questione alcuni esponenti del Pd che interpretano la presenza delle transenne come un tentativo di "mettere i bastoni fra le ruote" alla manifestazione di sabato 'Sì, Torino va avanti" a favore della Tav prevista proprio in quell'area.

"Prove di dialogo - scrive su Facebook il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta -. Solo ieri Appendino lanciava parole di apertura e oggi chiude... con le transenne.

Vediamo domani cosa si inventa" aggiunge ironizzando su "tutta sta solerzia per i mercatini di Natale". Polemici anche i presidenti della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato, che parla di "opportunità politica" osservando che "si poteva rimandare il cantiere di 3 giorni", e della 8 Davide Ricca: "ma perché, perché, perché? Cosa sta succedendo a Torino?", si chiede.(ANSA).

In serata, però, è arrivata la precisazione dell'amministrazione comunale. "Alla luce della domanda degli organizzatori della manifestazione di sabato, depositata oggi, gli uffici della Città hanno immediatamente richiesto agli organizzatori dei mercatini di sospendere il montaggio per qualche ora, fino alla riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si riunirà domattina in Prefettura". Da Palazzo Civico spiegano che "la richiesta di allestimento del Villaggio è stata presentata in data 17 settembre 2018 e regolarmente autorizzata, a partire dalla mattinata di oggi, per consentire il montaggio degli stand, come da relazione tecnica, nei tempi necessari, già previsti e concordati per la sua inaugurazione". Sempre oggi, precisano ancora dal Comune, "è pervenuta agli uffici la richiesta di suolo pubblico per la manifestazione di sabato" ed è quindi stata decisa la sospensione momentanea del cantiere in attesa di una decisione definitiva.