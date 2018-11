Mourinho, a Torino per vincere

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - La Juventus "è una squadra al top, ma domani giochiamo per vincere, per restare in partita tutti i 90', faremo la nostra parte". Così Josè Mourinho alla vigilia del match dello United all'Allianz Stadium. "Per noi è una partita importante, - ha aggiunto il tecnico dei Red Devisl - non cruciale".