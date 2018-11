Accademia Corale Tempia pensa ai giovani

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - Per la sua 144/a stagione, l'Accademia Corale Stefano Tempia di Torino, la più antica associazione corale d'Italia, apre ancora di più ai giovani.

Oltre al Progetto Giovani, già attivo da alcuni anni e che prevede la premiazione di un neodiplomato e neolaureato al Conservatorio di Torino invitandolo ad esibirsi come solista, da quest'anno parte un nuovo progetto didattico dedicato alle scolaresche che verranno invitate a concerti diurni a Palazzo Barolo, repliche di precedenti concerti serali.

La formazione del pubblico del futuro è infatti considerata priorità dal direttore artistico Guido Maria Guida e dal neodiretto del coro, Claudio Fenoglio, già direttore del coro del Teatro Massimo di Palermo e del coro del Teatro Regio di Torino. Fenoglio, tra l'altro, sta preparando il coro per l'Oratorio di Natale di Bach, all'interno del progetto Intrecci Barocchi.

La stagione, intitolata 'Una tira l'altra', prevede 11 concerti da novembre a giugno tra il Conservatorio di Torino e il Teatro Vittoria.