Petizione sì Tav, oltre 50mila adesioni

(ANSA) - TORINO, 5 NOV - Sfonda il tetto delle 50mila adesioni la petizione sì Tav su Change.org. Il traguardo è stato superato questa mattina, poco dopo le 8. Sono 50.326, in particolare, le persone che hanno deciso di sottoscrivere l'appello a sostegno della Torino-Lione lanciato dall'ex sottosegretario ai Trasporti, Mino Giachino, ieri minacciato via web per l'iniziativa.

Per fare il punto sulla stessa petizione e sulle iniziative a favore dell'opera in programma nei prossimi giorni è stata convocata una conferenza stampa nel pomeriggio. L'appuntamento per i giornalisti è alle ore 17 in corso Siccardi.