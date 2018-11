Champions: Cakir arbitra Cska-Roma

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - E' Cuneyt Çakir l'arbitro designato dall'Uefa per la partita di Champions League tra Cska Mosca e Roma, in programma mercoledì alle 18.55 (italiane) al 'Luzhniki Stadium'. Per Juventus-Manchester United è stato invece designato il fischietto romeno Ovidiu Hategan.